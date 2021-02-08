08.02.2021, 17:10
У автовокзала в Вильянди один мужчина напал на другого с ножом
6 февраля вечером в полицию поступил вызов на улицу Ильмаризе в Вильянди к автовокзалу.
6 февраля вечером в полицию поступил вызов на улицу Ильмаризе в Вильянди к автовокзалу.
Там возник конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры один мужчина напал на другого и угрожал ему ножом.
Полиция задержала 40-летнего нападавшего в качестве подозреваемого в преступлении.
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