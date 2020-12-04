У автобусной остановки в Ласнамяэ сбили пешехода

Пешеход пересекала Нарвское шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу или в непосредственной близости от него, справа налево по отношению к Nissan.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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