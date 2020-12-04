04.12.2020, 14:43
У автобусной остановки в Ласнамяэ сбили пешехода
В 11:25 в Таллинне на Нарвском шоссе у автобусной остановки "Лоопеалзе" автомобиль Nissan Qashqai сбил пожилую женщину.
В 11:25 в Таллинне на Нарвском шоссе у автобусной остановки "Лоопеалзе" автомобиль Nissan Qashqai сбил пожилую женщину.
Пешеход пересекала Нарвское шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу или в непосредственной близости от него, справа налево по отношению к Nissan.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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