04.12.2020, 14:43

У автобусной остановки в Ласнамяэ сбили пешехода

 (1)
EST
У автобусной остановки в Ласнамяэ сбили пешехода
Foto on illustratiivne.Foto: Ester Vaitmaa

В 11:25 в Таллинне на Нарвском шоссе у автобусной остановки "Лоопеалзе" автомобиль Nissan Qashqai сбил пожилую женщину.

Пешеход пересекала Нарвское шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу или в непосредственной близости от него, справа налево по отношению к Nissan.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: