У автобусной остановки в Ласнамяэ сбили пешехода

В 11:25 в Таллинне на Нарвском шоссе у автобусной остановки "Лоопеалзе" автомобиль Nissan Qashqai сбил пожилую женщину.
Пешеход пересекала Нарвское шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу или в непосредственной близости от него, справа налево по отношению к Nissan.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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