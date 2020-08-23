23.08.2020, 08:00
Тяжелое ДТП в Вырумаа: в результате лобового столкновения двое детей доставлены в больницу
Задержано 18 нетрезвых водителей
Как уже сообщалось, в субботу в 15.09 в Вырумаа на 17 километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва в Линнамяэ столкнулись Audi A4 и Honda Civic.
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