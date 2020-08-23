23.08.2020, 08:00

Тяжелое ДТП в Вырумаа: в результате лобового столкновения двое детей доставлены в больницу

Задержано 18 нетрезвых водителей
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Õnnetus Võrumaal. Foto: Lugeja., Ekspress Meedia.

Как уже сообщалось, в субботу в 15.09 в Вырумаа на 17 километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва в Линнамяэ столкнулись Audi A4 и Honda Civic.

Сегодня полиция сообщила подробности ДТП. 50-летний водитель Honda Civic отклонился на полосу встречного движения и столкнулся с шедшим навстречу Audi A4, за рулем которого находилась 34-летняя женщина.

В результате столкновения обе машины отбросило в кювет.

Оба водителя, а также находившиеся в Audi 8-летний мальчик и 11-летняя девочка доставлены в Клинику Тартуского университета.

Полиция также сообщила, что за минувшие сутки задержано 18 нетрезвых водителей.

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