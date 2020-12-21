21.12.2020, 17:13

Тяжелое ДТП в Таллинне: Jeep сбил пожилую женщину

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei- ja Piirivalveamet TartusFoto: Argo Ingver

Как сообщила полиция, в понедельник во второй половине дня в Таллинне произошло ДТП, в котором серьезно пострадала пожилая женщина.

В 15.45 на Петербургском шоссе автомобиль Jeep Compass наехал на женщину. Скорая помощь отвезла пешехода в больницу.

Водитель был трезв и имел права необходимой категории. Обстоятельства происшествия уточняются.

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