Тяжелое ДТП в Таллинне: Jeep сбил пожилую женщину

Как сообщила полиция, в понедельник во второй половине дня в Таллинне произошло ДТП, в котором серьезно пострадала пожилая женщина.
В 15.45 на Петербургском шоссе автомобиль Jeep Compass наехал на женщину. Скорая помощь отвезла пешехода в больницу.
Водитель был трезв и имел права необходимой категории. Обстоятельства происшествия уточняются.
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