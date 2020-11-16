Тяжелое ДТП: в столкновении трех машин пострадали 5 человек, включая ребенка. Виноват водитель без прав?

По предварительным данным, в аварии травмы получили 5 человек, включая ребенка.
Как сообщает полиция в Twitter, фургон Peugeot Partner врезался в автомобиль Mitsubishi Colt, который в свою очередь столкнулся с шедшим навстречу микроавтобусом VW California. По предварительным данным у водителя Peugeot отсутствовали водительские права.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Скорая помощь доставила в больницу 47-летнего мужчину, управлявшего Peugeot, 19-летнего мужчину-водителя Mitsubishi, пассажира VW и 2-летнюю девочку.
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