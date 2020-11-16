16.11.2020, 19:10

Тяжелое ДТП: в столкновении трех машин пострадали 5 человек, включая ребенка. Виноват водитель без прав?

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pangarööv
pangaröövFoto: Andres Putting

В понедельник в 17.10 в Пярну на перекрестке улиц Мериметса и Лембиту произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 18.05 движение было восстановлено.

По предварительным данным, в аварии травмы получили 5 человек, включая ребенка.

Как сообщает полиция в Twitter, фургон Peugeot Partner врезался в автомобиль Mitsubishi Colt, который в свою очередь столкнулся с шедшим навстречу микроавтобусом VW California. По предварительным данным у водителя Peugeot отсутствовали водительские права.

Обстоятельства ДТП выясняются. Полиция посит очевидцев аварии позвонить по телефону 5099531 или написать на адрес электронной почты tea.talupoeg@politsei.ee.

Скорая помощь доставила в больницу 47-летнего мужчину, управлявшего Peugeot, 19-летнего мужчину-водителя Mitsubishi, пассажира VW и 2-летнюю девочку.

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