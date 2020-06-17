Тяжелое ДТП в Пярнумаа: пострадали 7 человек, среди них 6-месячный младенец(2)
В среду в 7:35 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Соомра в Пярнумаа. На 11 километре дороги Кихлепа-Лепаспеа столкнулись легковые автомобили Dacia и Opel.
В среду в 7:35 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Соомра в Пярнумаа. На 11 километре дороги Кихлепа-Лепаспеа столкнулись легковые автомобили Dacia и Opel.
В результате столкновения один автомобиль отбросило в кювет, а второй перевернулся на крышу.
В автомобилях было 7 человек, которые все получили травмы и их отправили в Пярнускую больницу. Одним из пострадавших был 6-месячный ребенок.
Детали инцидента выясняются.
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