17.09.2020, 18:50

Тяжелое ДТП в Ляэнемаа: дерево упало на кабину грузовика, водителя вертолетом доставили в больницу


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Tormi murtud puu kukkus autokabiini. Foto: Delfi lugeja

42-летнего водителя грузовика доставили в больницу на вертолете.

Сегодня в 16:35 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии в Ляэнемаа, деревне Вынну, на шоссе Ридала-Нигула: на кабину грузовика упало дерево. 42-летнего водителя грузовика доставили в больницу.

От удара водитель потерял управление и вылетел в кювет. Спасатели извлекли мужчину из кабины и передали медикам. Вертолетом PPA его доставили в больницу.

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