17.09.2020, 18:50
Тяжелое ДТП в Ляэнемаа: дерево упало на кабину грузовика, водителя вертолетом доставили в больницу
42-летнего водителя грузовика доставили в больницу на вертолете.
42-летнего водителя грузовика доставили в больницу на вертолете.
Сегодня в 16:35 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии в Ляэнемаа, деревне Вынну, на шоссе Ридала-Нигула: на кабину грузовика упало дерево. 42-летнего водителя грузовика доставили в больницу.
От удара водитель потерял управление и вылетел в кювет. Спасатели извлекли мужчину из кабины и передали медикам. Вертолетом PPA его доставили в больницу.
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