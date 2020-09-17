Тяжелое ДТП в Ляэнемаа: дерево упало на кабину грузовика, водителя вертолетом доставили в больницу

Сегодня в 16:35 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии в Ляэнемаа, деревне Вынну, на шоссе Ридала-Нигула: на кабину грузовика упало дерево. 42-летнего водителя грузовика доставили в больницу.

От удара водитель потерял управление и вылетел в кювет. Спасатели извлекли мужчину из кабины и передали медикам. Вертолетом PPA его доставили в больницу.