Тяжелое ДТП в Ляэнемаа: дерево упало на кабину грузовика, водителя вертолетом доставили в больницу

Из-за удара водитель потерял управление над транспортным средством и грузовик выбросило в кювет. Спасатели высвободили водителя из кабины и передали его скорой помощи. Вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны доставил пострадавшего 42-летнего мужчину в Северно-Эстонскую Региональную больницу.

На месте ДТП движение сейчас перекрыто. Полиция просит по возможности выбрать другой маршрут или следить на месте указаниям полицейских.

Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Сандер Перемеэс призывает людей в переждать шторм в помещениях и по возможности отказаться от поездок. „Если поездка не является срочной, просим отложить ее до тех пор, пока не утихнет ветер. Если ехать необходимо, просим быть очень внимательными и выбирать такую скорость, чтобы успеть отреагировать на неожиданные препятствия", — сказал он.

По состоянию на 16 часов Центр тревоги получил 170 связанных со штормом сообщений, большинство касалось упавших на дорогу деревьев. Больше всего шторм оказал влияния на Западную и Северную Эстонию.