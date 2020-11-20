Тяжелое ДТП под Вильянди: столкнулись пять машин, четверо пострадавших доставлены в больницу

Как сообщает полиция, в 16.40 на 42-м километре шоссе Имавере - Вильянди в селе Айнду произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

В результате аварии люди в двух машинах оказались заблокированы. Их пришлось вызволять спасателям. К 17.36 они операция по высвобождению людей была завершена.

По имеющейся на данный момент информации, четверых пострадавших отправили в Вильяндискую больницу.