Тяжелая авария: в столкновении грузовика и мотороллера погиб человек

Сегодня в 13:15 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на 7 км шоссе Юлпре-Куре в волости Элва.
По предварительным данным, там столкнулись грузовой автомобиль Ford и мотороллер. Водитель последнего от полученных травм скончался на месте.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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