Трудовые победы полиции в 2019 году, часть I: буйный поджигатель-наркодилер в Ласнамяэ и "курьеры" с поддельными чеками на границе с Россией

"Прежде всего приехал патруль и начал как обычно беседовать с жильцами дома, и все знали, что в этой квартире живет какая-то женщина, которой там не было, но все могли сказать, что у этой женщины видели сожителя. Оттуда мы получили словесный портрет, и потом нам рассказали о том, что в этот самый вечер прямо перед пожаром видели какого-то человека с пластиковой бутылкой Fairy, но никто в тот момент не сопоставил, тот ли это самый сожитель или нет. Довольно быстро мы пришли к тому, что это был умышленный поступок в отношении этой конкретной женщины. Она сама смогла нам назвать одно имя, своего бывшего сожителя, с которым у них была ссора и такие сложные отношения", — сказал руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

Начиная с этого момента полиция должна была очень быстро действовать, потому что собрать пригодные для суда доказательства в случае поджога сложно. Если использовали горючую жидкость, то она быстро испаряется и с рук подозреваемого больше невозможно взять пробы, также нужно быстро поймать подозреваемого, чтобы он не успел уничтожить вещественные доказательства.



POLITSEI

Быстро узнали адрес бывшего сожителя и вместе с оперативниками отправились к его дому, чтобы поймать мужчину у него дома или задержать его идущим в дом или из дома. Но у полицейских в штатском была небольшая проблема, потому что перед домом подозреваемого стояла патрульная машина в цветах полиции, которая могла напугать подозреваемого. Машину попросили быстро уехать.

"Но в какой-то момент нам поступил звонок, мол, слушайте, вы ищете этого Дмитрия? Мы сказали, что да, ищем, что откуда вы знаете? Они ответили, что Дмитрий уже в камере отделения полиции. Выяснилось, что та самая патрульная машина, которую мы отправили оттуда с места происшествия, уже задержала Дмитрия и он сидел в наручниках на заднем сиденье, чего через тонированные стекла не было видно. Он пришел прямо с поджога, совершенно не в себе и в состоянии наркотического опьянения, и разбил вдребезги четыре-пять автомобилей перед домом. Они задержали его как буйного человека в состоянии наркотического опьянения", — рассказал Кельт.

Так полицейские за пару часов поймали главного подозреваемого в поджоге, смогли взять у него пробы и показания. Первые беседы на допросе не привели к прямому признанию, но дали полицейским уверенность, что задержан правильный человек.

В то же время полиция продолжила в окрестностях поиски бутылки Fairy, чтобы получить больше вещественных доказательств. А в квартире Дмитрия нашли множество 50-евровых купюр, в общей сложности в сумме 20 000 евро. Поскольку у мужчины нет стабильного места работы, полиция начала выяснять происхождение денег. Когда же в квартире мужчины нашли еще 120 граммов кокаина, что является значительным обнаруженным количеством, средства для упаковки и весы, то картина образа жизни Дмитрия начала складываться. Преследуя поджигателя, нашли наркодилера.

