Трудовые победы полиции в 2019 году, часть I: буйный поджигатель-наркодилер в Ласнамяэ и "курьеры" с поддельными чеками на границе с Россией

Ниже полиция рассказывает о том, как быстро нашли поджигателя квартиры и как задержали сеть, перевозившую контрабандой через российскую границу различные яства.
Последствия ссоры с невестой: сгоревшая квартира, мертвый кот и разбитые вдребезги автомобили
В конце февраля этого года в Спасательный департамент поступило тревожное сообщение, что в многоквартирном доме в Ласнамяэ в одной из квартир вспыхнул пожар. Поспешившие на место пожарные бросились в однокомнатную квартиру и потушили огонь.
Никакого загоревшегося устройства, свечи или очага поблизости от горевших мест не было, и так опытным пожарникам Спасательного департамента стало понятно, что пожар начался с поджога, и они вызвали на место происшествия полицию. В пожаре погиб кот, который умер от отравления угарным газом.
"Прежде всего приехал патруль и начал как обычно беседовать с жильцами дома, и все знали, что в этой квартире живет какая-то женщина, которой там не было, но все могли сказать, что у этой женщины видели сожителя. Оттуда мы получили словесный портрет, и потом нам рассказали о том, что в этот самый вечер прямо перед пожаром видели какого-то человека с пластиковой бутылкой Fairy, но никто в тот момент не сопоставил, тот ли это самый сожитель или нет. Довольно быстро мы пришли к тому, что это был умышленный поступок в отношении этой конкретной женщины. Она сама смогла нам назвать одно имя, своего бывшего сожителя, с которым у них была ссора и такие сложные отношения", — сказал руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.
Начиная с этого момента полиция должна была очень быстро действовать, потому что собрать пригодные для суда доказательства в случае поджога сложно. Если использовали горючую жидкость, то она быстро испаряется и с рук подозреваемого больше невозможно взять пробы, также нужно быстро поймать подозреваемого, чтобы он не успел уничтожить вещественные доказательства.
Быстро узнали адрес бывшего сожителя и вместе с оперативниками отправились к его дому, чтобы поймать мужчину у него дома или задержать его идущим в дом или из дома. Но у полицейских в штатском была небольшая проблема, потому что перед домом подозреваемого стояла патрульная машина в цветах полиции, которая могла напугать подозреваемого. Машину попросили быстро уехать.
"Но в какой-то момент нам поступил звонок, мол, слушайте, вы ищете этого Дмитрия? Мы сказали, что да, ищем, что откуда вы знаете? Они ответили, что Дмитрий уже в камере отделения полиции. Выяснилось, что та самая патрульная машина, которую мы отправили оттуда с места происшествия, уже задержала Дмитрия и он сидел в наручниках на заднем сиденье, чего через тонированные стекла не было видно. Он пришел прямо с поджога, совершенно не в себе и в состоянии наркотического опьянения, и разбил вдребезги четыре-пять автомобилей перед домом. Они задержали его как буйного человека в состоянии наркотического опьянения", — рассказал Кельт.
Так полицейские за пару часов поймали главного подозреваемого в поджоге, смогли взять у него пробы и показания. Первые беседы на допросе не привели к прямому признанию, но дали полицейским уверенность, что задержан правильный человек.
В то же время полиция продолжила в окрестностях поиски бутылки Fairy, чтобы получить больше вещественных доказательств. А в квартире Дмитрия нашли множество 50-евровых купюр, в общей сложности в сумме 20 000 евро. Поскольку у мужчины нет стабильного места работы, полиция начала выяснять происхождение денег. Когда же в квартире мужчины нашли еще 120 граммов кокаина, что является значительным обнаруженным количеством, средства для упаковки и весы, то картина образа жизни Дмитрия начала складываться. Преследуя поджигателя, нашли наркодилера.
"То, что опасный преступник был быстро задержан, демонстрирует единое реагирование всей полиции, обмен информацией. То, что эти доказательства были собраны за первые 12 часов, тоже не повседневный случай. Обычно уголовное производство занимает месяцы, прежде чем мы достаем пригодные для суда материалы. Если бы этого человека потерпевшая не смогла нам однозначно назвать, то мы преследовали бы его месяцами, потому что на доме нет камер. У него было бы время уничтожить вещественные доказательства, и это вещество испаряется в течение нескольких часов", — констатировал Кельт.
Три женщины доставляли в Россию сыр и шампанское. И попались с поддельным документом
В августе в использовании поддельного документа признали виновными 32-летнюю Марину и 33-летнего Федора. Последний подделал чек финского магазина электроники и передал его Марине, чтобы она могла доставить из Эстонии в Россию ноутбук, материнскую плату и дрон до сих пор неизвестного происхождения.
4 февраля около 14:30 Марина предприняла вышеназванное действие. Но она была не одна. Она уже долгое время со своей 62-летней матерью и одной 45-летней женщиной переносила товары через пограничный пункт "Койдула" в Россию, до сих пор преимущественно сыр и шампанское. Все три женщины до сегодняшнего дня живут в Печорах, на расстоянии пешей прогулки от погранпункта. У них имеются как эстонские, так и российские паспорта.
Федор был организатором всего предприятия, а также платил трем женщинам зарплату за каждый поход. За доставку электроники каждой было обещано 300-400 рублей (около 4-6 евро), за доставку пищевых продуктов суммы меньше. Товар он оставлял на парковке погранпункта "Койдула" в непригодном для движения микроавтобусе, который стоял на одном месте уже несколько лет. У "курьеров" был запасной ключ от машины, с которым они приносили товар из автобуса, засовывали его в рюкзак и затем шли потихоньку 15 минут в сторону Печор. Там Федор забирал товар и отвозил дальше в Санкт-Петербург или Псков.
А в начале февраля Марина, ее мать и третья приятельница впервые пошли забирать из автобуса технику неизвестного происхождения. Федор общался с ними через мобильные приложения и отправил в Viber фотографию электроники, за которой нужно было прийти. Это были большие коробки, полные различных частей компьютера и дронов, для переноса которых через границу нужно было сходить туда-обратно несколько раз.
Пограничникам показалось подозрительным, что пешком шагают в Россию три женщины с большими коробками под мышкой. На вопросы пограничников о происхождении товара они ответить не смогли, поэтому товар взяли на хранение для проверки. Тогда же дамы начали оправдываться, местами также эмоционально, повышая голос, что товар принадлежит им и предназначен для детей. Но от этого проку не было.
Марина рассказала о случившемся Федору, после чего тот нашел в России человека, который сумел бы подделать чеки на покупку товара, и приказал Марине пару дней спустя доставить их пограничникам в доказательство. Чеки были распечатаны, выглядели настоящими: товар с виду был куплен в Финляндии, но это все-таки было не так. Полиции до сих пор неизвестно реальное происхождение товара.
Итак, Марину допросили в качестве подозреваемой. Он призналась в связи с Федором, которого задержали и допросили. Обоим назначили условное тюремное заключение сроком три месяца, которое они не должны отбывать, если в течение года не совершат нового умышленного преступления. Сейчас они до сих пор на свободе и по-прежнему переносят через границу сыр и шампанское. С электроникой подозрительного происхождения они больше не попадались.
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