Трое мужчин пытались взорвать банкомат

В среду рано утром трое мужчин пытались взорвать банковский автомат в деревне Хяэдемеэсте в Пярнумаа, чтобы украсть оттуда деньги, пишет Õhtuleht.
Их план не был доведен до конца, так как мужчин задержала полиция.
Было инициировано уголовное производство, а подозреваемых на время следствия взяли под стражу, сообщила полиция.
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