11.06.2020, 20:17

Трое мужчин пытались взорвать банкомат

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Räpina pangaautomaadi ümbertõstmine
Räpina pangaautomaadi ümbertõstmineFoto: Anni Õnneleid

В среду рано утром трое мужчин пытались взорвать банковский автомат в деревне Хяэдемеэсте в Пярнумаа, чтобы украсть оттуда деньги, пишет Õhtuleht.

Их план не был доведен до конца, так как мужчин задержала полиция.

Было инициировано уголовное производство, а подозреваемых на время следствия взяли под стражу, сообщила полиция.

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