Трое молодых людей решили покататься на мотороллерах в Латвии. Но попались полиции

Вечером 21 апреля полиция обнаружила при помощи дрона пересекающую границу компанию и направила им навстречу патруль, который задержал на территории Эстонии трех человек и доставил их для выяснений обстоятельств в отделение полиции. В отношении задержанных было начато уголовное делопроизводство по статье о незаконном пересечение государственной границы Эстонии в группе на транспортных средствах.

"Молодые люди планировали покататься в хорошую погоду на мотороллерах и намеренно выбрали место в Латвии, хотя южная граница закрыта и об этом предупреждают соответствующие знаки. В нескольких случаях мы пытались ограничиться разъяснительной работой и предупреждениями, когда незаконное пересечение границы было обусловлено ненамеренной ошибкой. Но намеренное игнорирование правил такой ошибкой не является, поэтому обстоятельства этого пересечения границы будут выяснятся уже в ходе делопроизводства", — пояснил руководитель бюро погранохраны Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу.

"По установлению чрезвычайного положения нашей целью на эстонско-латвийской границе было установление над пересечением границы максимального контроля, чтобы пресечь распространение вируса. Поэтому границу можно пересекать только в предназначенных для этого пограничных пунктак в Валга, Мурати, Лилли и Икла", — добавил Саарепуу.

Он добавил, что для выявления незаконного пересечения границы задействованы наземные патрули, с воздуха в мониторинге задействован вертолет, а за наиболее критическими местами наблюдают при помощи дрона. "Мы получаем довольно много информации о возможных нарушителях и от местных жителей. Мы работаем с полученной информацией и выясняем подробности дополнительно", — рассказал Меэлис Саарепуу.

После установления чрезвычайного положения на сухопутной эстонско-латвийской границе для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы было начато 11 дел о проступке в отношении 14 нарушителей и два уголовных делопроизводства в отношении четырех лиц. Также сейчас выясняются обстоятельства еще нескольких случаев, и сейчас решается, будут ли начаты делопроизводства.