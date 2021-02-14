Три машины столкнулись из-за стоячего на трассе автомобиля

По первоначальным данным, 33-летняя женщина на автомобиле SEAT проезжала мимо грузовика, в этот момент у ее машины возникли технические проблемы. Ее занесло на встречную полосу, но потом она вырулила на свою полосу и остановилась. Сзади ехавших водитель грузовика начал ее объезжать, но на встречу выехал другой грузовик, который врезался в стоячий SEAT и другой грузовик.

SEAT свалился в кювет. Сзади ехала еще одна машина. Во избежания аварии, водитель тоже направил свою машину в кювет. Никто сильно не пострадал, женщину на SEAT доставили в больницу для проверки здоровья.

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