Три эпизода за сутки! Лжеработники Swedbank украли со счетов жителей Таллинна 16 000 евро

В первом случае пострадала 28-летняя жительница Мустамяэ. Ей позвонила женщина, представившаяся работником банка, и сказала, что со счета заявительницы хотели сделать подозрительный перевод в размере 300 евро. Для защиты денег нужно перевести их на другой счет. Пострадавшая дала мошеннице свои данные и подтвердила через Smart ID сделку. Позже выяснилось, что со счета жительницы Мустамяэ сняли 12 124 евро.

Во втором случае обманули примерно по такой же схеме проживающую в Хааберсти 62-летнюю женщину. Она потеряла 310 евро.

В третьем эпизоде пострадала 57-летняя женщина с улицы Пельгуранна. Мужской голос в трубке ей сообщил, что с ее счета украли деньги и спросил у нее данные банковского счета. В результате собственных действий пострадавшая лишилась 3300 евро.

Полиция напоминает, что настоящий работник банка никогда не спрашивает по телефону у клиента данные банковского счета или пароли.