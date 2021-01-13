13.01.2021, 16:52

Три человека погибли из-за неисправного холодильника? Репортер RusDelfi выяснял, почему сгорел дом попечения в Ида-Вирумаа

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эксклюзив
Видео: Тийт Блаат
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Во вторник вечером в Ида-Вирумаа, в деревне Аа, произошел пожар в доме попечения. В результате погибли три человека: двое непосредственно при пожаре, третьего не сумели спасти медики в карете скорой помощи. Житель сгоревшего дома предполагает, что очаг возгорания был в одной из комнат, в которой работал неисправный холодильник.

По словам старшего оперативного дежурного Йыхвеского спасательного центра Павла Леонтьева, еще один человек находится в интенсиве Ида-Вируской центральной больницы. По состоянию на 13:30 спасатели и криминалисты продолжали работу на месте происшествия — в сгоревшем здании они при помощи пирометра выявляли очаги пожара из-за которых могло произойти повторное возгорание.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия здание полыхало открытым пламенем. Персонал сразу начал эвакуацию. Однако из-за погодных условий — сильного ветра и глубокого снега — спасателям было трудно подъехать к объятому пламенем зданию. Пришлось вызывать трактор, который расчищал дорогу.

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”Мы реагировали по четвертой степени выезда, это наивысший приоритет. В общей сложности было задействовано порядка 15 единиц техники”, — говорит Леонтьев, поясняя, что практически все ида-вируские спасательные команды были задействованы в тушении пожара.

Почему спасатели не смогли сразу добраться до двух человек, которые погибли в результате пожара, в момент записи интервью, 13 января в 13:30 Леонтьев сказать не смог. Он предполагает, что виной всему сильный ветер, из-за которого усиливался пожар.

Один из жильцов пансионата, который находился в соседнем здании, вспоминает, что из горящего дома сначала повалил белый дым, а затем черный. Все развивалось стремительно. По его словам, две пожарные машины приехали моментально, а за ними и трактора. ”Людей переселяли в наш дом, все вели себя спокойно. Из нашего дома, кто мог, давал пострадавшим свою одежду”, — рассказывает мужчина.

Другой постоялец дома попечения Арвед Митт находился на первом этаже здания, в котором произошел пожар. ”Я проживаю в 21-й комнате. Огонь пошел из 24-й. Вечером, примерно в 21:30, я пошел в свою комнату. Ничего не почувствовал. А в начале одиннадцатого я услышал треск, но не понял, что происходит. После этого сработала сигнализация. И кто-то закричал: ”Горим, выходим!” Комнаты заполнились дымом, ничего не было видно”, — рассказывает о событиях трагического вечера Арвед. Он даже не помнит, как оказался на улице. Тогда думал только об одном: как спастись. Арвед — человек с ограниченными возможностями. Чтобы выбраться, ему понадобилось надеть на ногу протез.

Он утверждает, что два постояльца 24-й комнаты не смогли самостоятельно выбраться. По всей видимости, они и погибли в пожаре. Один из них был прикован к инвалидной коляске, другой в тяжелом состоянии по болезни. ”Из их комнаты и пошел пожар, — предполагает Арвед. — Причина возгорания еще не установлена, но один парень из 24-й комнаты раньше жаловался, что у них проблема с холодильником, какая-то утечка. Я ему посоветовал тогда поговорить с нашим механиком”.

Пожар полностью уничтожил здание, ни одно из помещений не уцелело. Крыша провалилась, несущие деревянные стены и перегородки сгорели.

Судя по тому, что на одном из подоконников осталась чья-то куртка, людей эвакуировали через окно. Позже это подтвердил и местный житель Тынис.

Часть погорельцев, около 20 человек, временно разместили в мызе Сака, которая находится примерно в километре от дома попечения. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.

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