Трем парням из Пярну грозит до 15 лет тюрьмы за ограбление уличного кафе

Злоумышленники унесли 134 евро из кассы. Уголовный кодекс предусматривает наказание за ограбление в составе группы до 15 лет лишения свободы.

Согласно предъявленному обвинению, двое молодых людей в масках вошли 29 ноября в расположенное на въезде в Пярну уличное кафе "Пийри". Один из них забрал из кассы 134 евро, другой избил продавца. Третий ждал в машине на улице.