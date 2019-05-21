21.05.2019, 15:40
Трем парням из Пярну грозит до 15 лет тюрьмы за ограбление уличного кафе
Ляэнеская окружная прокуратура предъявила обвинение трем молодым людям, ограбившим в ноябре прошлого года в Пярну уличное кафе "Пийри", передает rus.err.ee.
Ляэнеская окружная прокуратура предъявила обвинение трем молодым людям, ограбившим в ноябре прошлого года в Пярну уличное кафе "Пийри", передает rus.err.ee.
Злоумышленники унесли 134 евро из кассы. Уголовный кодекс предусматривает наказание за ограбление в составе группы до 15 лет лишения свободы.
Согласно предъявленному обвинению, двое молодых людей в масках вошли 29 ноября в расположенное на въезде в Пярну уличное кафе "Пийри". Один из них забрал из кассы 134 евро, другой избил продавца. Третий ждал в машине на улице.
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