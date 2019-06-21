Трехлетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома и от полученных травм скончалась

Как сообщает пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус, вчера около 15 часов на улице Пыллу в Тарту произошел трагический несчастный случай: из окна расположенной на пятом этаже квартиры упал ребенок.

”На место прибыла скорая помощь. Медики доставили находившуюся в тяжелом состоянии трехлетнюю девочку в больницу. К сожалению, вынуждены с прискорбием подтвердить, что жизнь девочки спасти не удалось. Выражаем близким ребенка глубокие соболезнования”, — сказал он.

Поскольку речь идет о ребенке, полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело.