07.10.2020, 07:11
Трехлетний мальчик на велосипеде попал в аварию
Вчера в Тарту столкнулись два несовершеннолетних велосипедиста.
Вчера в Тарту столкнулись два несовершеннолетних велосипедиста.
Авария произошла в 16:25 возле Кюйни, 3 в Тарту, где 3-летний мальчик на велосипеде неожиданно врезался в 14-летнюю девочку на велосипеде. Оба ребенка упали.
Девочку доставили в Клинику Тартуского университета.
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