07.10.2020, 07:11

Трехлетний мальчик на велосипеде попал в аварию


EST 1
Vägivald
Foto on illlustreerivFoto: Tanel Meos

Вчера в Тарту столкнулись два несовершеннолетних велосипедиста.

Авария произошла в 16:25 возле Кюйни, 3 в Тарту, где 3-летний мальчик на велосипеде неожиданно врезался в 14-летнюю девочку на велосипеде. Оба ребенка упали.

Девочку доставили в Клинику Тартуского университета.

Читайте также: