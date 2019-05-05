Трагическое ДТП в волости Рапла: водителя погрузчика придавило кабиной

В 22:15 случайно проезжавший мимо сообщил, что в волости Рапла на 7 километре дороги Липа-Липаметса-Райккюла в кювете лежит погрузчик.

Прибывшие на место полицейские нашли в кювете погрузчик, который, по первоначальным данным, двигался со стороны Райккюла в сторону Липаметса и по до сих пор не установленной причине отклонился налево и упал набок в кювет. Водитель попал под кабину погрузчика и погиб на месте происшествия.

По словам полевого руководителя Ляэнеской префектуры Янно Юурика, все более точные обстоятельства ДТП выяснятся в уголовном производстве. "Полицейские установили, что погрузчиком управлял 35-летний мужчина, у которого не было водительских прав для управления моторным транспортным средством. Полицейские также пообщались с представителем фирмы, которой принадлежит погрузчик, и выяснилось, что погрузчик взяли с фирмы самовольно", — добавил полевой руководитель.