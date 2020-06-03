Трагический конец пьянки в заброшенном здании в Таллинне: женщину избили до смерти, подозреваемых трое

Незадолго до полудня 31 мая в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне в заброшенном подсобном здании на Фильтри теэ умерла женщина. Выехавшие на место происшествия полицейские и медики нашли в здании тело женщины с признаками насилия.
Окружной прокурор Диана Хелила сообщила Delfi, что согласно первоначальной оценке судмедэксперта, женщина скончалась в результате побоев.
В качестве подозреваемых сначала были задержаны 39-летний и 53-летний мужчины, которых отпустили после 48 часов. Около полуночи в воскресенье полиция, основываясь на полученной информации, задержала также 52-летнего мужчину, которого также есть основания подозревать. Мужчину взяли под стражу на время следствия.
Хилила сообщила, что жертва часто проводила время в заброшенном здании. Перед инцидентом компания распивала алкоголь. Следствие пытается выяснить цепочку событий, которая привела к трагическом финалу.
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