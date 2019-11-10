10.11.2019, 10:06

Трагический день на дорогах Эстонии: один человек погиб, четверо пострадали


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В произошедших за минувшие сутки тяжелых ДТП погиб один и пострадали четыре человека. За рулем задержали 41 употреблявшего алкоголь водителя моторного транспортного средства.

Вчера в 5:40 произошло ДТП в городе Пярну на регулируемом светофорами перекрестке улиц Пикк и Ринги, где 29-летний мужчина был сбит на переходе проезжавшим неизвестным автомобилем. Скорая помощь доставила пешехода в Пярнускую больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 16:20 произошло ДТП в Нарве у дома по адресу Креэнхольми, 33, где 73-летний мужчина на автомобиле Peugeot 407 сбил на нерегулируемом переходе пересекавшего дорогу с рулатором пешехода без отражателя, до сих пор не опознанную пожилую женщину. Пешеход погиб на месте происшествия.

В 20:35 сообщили о ДТП в Харьюмаа, в волости Ания на 10 километре шоссе Перила-Янеда, где до сих пор не установленный водитель на автомобиле Lada 110 врезался в светоотражающие столбики на правой обочине дороги, затем машина перевернулась, остановившись на крыше. Находившихся в автомобиле 39-летнюю женщину и 43-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 20:12 произошло ДТП в городе Пярну на перекрестке улиц Вооримехе и Яани, где двигавшаяся по улице Яани 52-летняя женщина на автомобиле Renault Captur проигнорировала обязанность уступить дорогу и выехала на перекрестке перед автомобилем Volkswagen Golf, которым управляла 21-летняя женщина. Пассажира Renault, 28-летнюю женщину, доставили в Пярнускую больницу.

Об угнанных транспортных средствах сообщений не поступало, однако удалось найти Toyota Avensis 2006 года.

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