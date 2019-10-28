28.10.2019, 13:59
Трагические последствия шторма: в Ряпина на мужчину упала большая ветка, в результате чего он умер(5)
Вчера в садоводческой школе в Ряпина из-за сильного шторма на мужчину упала ветка, в результате чего он скончался.
Вчера в садоводческой школе в Ряпина из-за сильного шторма на мужчину упала ветка, в результате чего он скончался.
Погибший — мужчина 1961 года рождения, он проходил обучение в школе. Директор школы Калле Тоом сказал Delfi, что вчера после окончания учебы мужчина вместе с одногруппниками шел по парку в сторону общежития.
”Сильный ветер сорвал с одного большого дерева ветку, которой мужчина, переходя улицу, получил по голове”, — рассказал директор. Мужчина в бессознательном состоянии был доставлен на скорой в больницу.
Сегодня стало известно, что, к сожалению, он скончался.
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