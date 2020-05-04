Трагическая авария в Пылвамаа: за несколько часов до несчастья компанию в магазин за спиртным привез трезвый водитель. Куда их снова понесло?

2 мая в деревне Абиссааре Пыльвамааского уезда в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека: 27-летний мужчина, который находился за рулем и 23-летняя женщина, которая была на заднем сиденье. Два пассажира получили ранения, оба в больнице. Одна из пострадавших находится в больнице между жизнью и смертью.

Экспертиза пока еще не подтвердила, был ли находившийся за рулем молодой человек в алкогольном опьянении, но, исходя из видеозаписи с камеры наблюдения магазина, можно достаточно уверенно утверждать, что трезвым он не был.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк говорит, что праздник у молодежи поначалу проходил корректно. Начавшие веселиться вечером предыдущего дня молодые люди захотели на следующее утро прикупить спиртного, и для этого у них был трезвый водитель. "Трезвый водитель отвез их в магазин и обратно домой. Вопрос в том, почему они позже сели в машину, если нужды для этого не было", — пояснил Вирк.

Кроме изношенных покрышек у автомобиля была высокая скорость, сидевшие на заднем сиденье молодые люди были не пристегнуты ремнем безопасности. "Крайне рискованное поведение", — отмечает Вирк.

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