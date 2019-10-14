Трагедия в Какумяэ: смерть трех детей наступила из-за газовой трубы. Ее по глупости повредил отец

13 октября 2018 годав Таллинне, в частном доме в жилом районе Какумяэ нашли тела 4-летнего и 7-летнего детей. Младшего, 2-летнего ребенка той же семьи и родителей доставили в больницу. 17 октября из больницы сообщили, что третий ребенок тоже умер.

В результате проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Как говорили соседи, семья въехала в дом всего за день до трагедии.

В ходе расследования были проверены многие версии того, по какой причине произошел инцидент. Как выяснилось, с газовым котлом было все в порядке, и всем у виной была поврежденная система газовых труб при котле.

От котла наружу ведет труба, в которой находится труба поменьше. Через большую трубу в котел поступал свежий воздух с улицы, а через маленькую выводился наружу угарный газ. В доме же эта труба была сломана, в результате чего угарный газ не выводился на улицы, а попадал в котельную, а оттуда в уже в жилые помещения.

Допрошенные в рамках следствия специалисты рассказали, что иногда владельцы самолично устраняют внешнюю газовую трубу, чтобы увеличить работоспособность котла и избежать возникновение конденсата и льда в холодное время. Специалисты же никогда не убирают данную трубу.

Как удалось доказать следствию, трубу сломал отец семейства. На допросе он отказался давать показания.

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