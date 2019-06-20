20.06.2019, 07:40
Трагедия на шоссе Таллинн — Нарва: столкновение с лосем привело к гибели пассажира
Сегодня ночью на шоссе Таллинн — Нарва произошло ДТП со смертельным исходом: в результате столкновения пробивший машину лось убил сидевшую в салоне женщину.
В 00.25 на 152 километре шоссе Таллинн — Нарва автомобиль BMW X6 столкнулся с лосем. В результате чего лося отбросило на лобовое стекло двигавшегося навстречу Peugeot Rifter, сообщил.
Животное влетело в салон автомобиля и вывалилось через заднюю дверь. В результате аварии погибла сидевшая в Peugeot на переднем сиденье 40-летняя женщина, сообщила полиция.
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