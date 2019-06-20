Трагедия на шоссе Таллинн — Нарва: столкновение с лосем привело к гибели пассажира

В 00.25 на 152 километре шоссе Таллинн — Нарва автомобиль BMW X6 столкнулся с лосем. В результате чего лося отбросило на лобовое стекло двигавшегося навстречу Peugeot Rifter, сообщил.

Животное влетело в салон автомобиля и вывалилось через заднюю дверь. В результате аварии погибла сидевшая в Peugeot на переднем сиденье 40-летняя женщина, сообщила полиция.