Трагедия на производстве: погиб молодой рабочий

В понедельник, 15 февраля, Центр тревоги получил сообщение, что на производственном предприятии в волости Выру произошел тяжелый несчастный случай.
26-летний мужчина попал под двигавшийся во дворе территории подъемник.
К сожалению, молодой мужчина так тяжело пострадал, что скончался на месте происшествия.
Детали случившегося выяснят в ходе уголовного делопроизводства.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
Valve выпустила очередное обновления для Dota 2
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Французский биатлонист высказался о работе Губерниева