Трагедия на производстве: погиб молодой рабочий

26-летний мужчина попал под двигавшийся во дворе территории подъемник.

К сожалению, молодой мужчина так тяжело пострадал, что скончался на месте происшествия.

Детали случившегося выяснят в ходе уголовного делопроизводства.

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