16.02.2021, 10:31

Трагедия на производстве: погиб молодой рабочий

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Küünal, küünla kustumine
KüünalFoto: Argo Ingver

В понедельник, 15 февраля, Центр тревоги получил сообщение, что на производственном предприятии в волости Выру произошел тяжелый несчастный случай.

26-летний мужчина попал под двигавшийся во дворе территории подъемник.

К сожалению, молодой мужчина так тяжело пострадал, что скончался на месте происшествия.

Детали случившегося выяснят в ходе уголовного делопроизводства.

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