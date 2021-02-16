Трагедия на производстве: погиб молодой рабочий

В понедельник, 15 февраля, Центр тревоги получил сообщение, что на производственном предприятии в волости Выру произошел тяжелый несчастный случай.
26-летний мужчина попал под двигавшийся во дворе территории подъемник.
К сожалению, молодой мужчина так тяжело пострадал, что скончался на месте происшествия.
Детали случившегося выяснят в ходе уголовного делопроизводства.
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