Трагедия на Певческом поле: велосипедист врезался в столб и погиб на месте

По предварительной информации, мужчина спускался на велосипеде с горы.

Прибывшие на место медики Скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. У велосипедиста отсутствовал защитный шлем.

В этом году с участием велосипедистов произошло около 230 ДТП, в которых травмы получили 215 человек, и трое погибли.