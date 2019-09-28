28.09.2019, 19:15
Трагедия на Певческом поле: велосипедист врезался в столб и погиб на месте(16)
В субботу в 15.45 в Центр тревоги поступила информация о трагическом происшествии на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина разогнался на велосипеде, врезался в столб уличного освещения и погиб на месте.
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