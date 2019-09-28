Трагедия на Певческом поле: велосипедист врезался в столб и погиб на месте

По предварительной информации, мужчина спускался на велосипеде с горы.

Прибывшие на место медики Скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. У велосипедиста отсутствовал защитный шлем.

Полиция просит свидетелей несчастья позвонить для выяснения всех обстоятельств по телефону 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или выйти на связь через электронную почту по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году с участием велосипедистов произошло около 230 ДТП, в которых травмы получили 215 человек, и трое погибли.