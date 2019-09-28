28.09.2019, 19:15

Трагедия на Певческом поле: велосипедист врезался в столб и погиб на месте

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rus.delfi.ee
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Трагедия на Певческом поле: велосипедист врезался в столб и погиб на месте
Henri-Kristian Kirsip

В субботу в 15.45 в Центр тревоги поступила информация о трагическом происшествии на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина разогнался на велосипеде, врезался в столб уличного освещения и погиб на месте.

По предварительной информации, мужчина спускался на велосипеде с горы.

Прибывшие на место медики Скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. У велосипедиста отсутствовал защитный шлем.

Полиция просит свидетелей несчастья позвонить для выяснения всех обстоятельств по телефону 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или выйти на связь через электронную почту по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году с участием велосипедистов произошло около 230 ДТП, в которых травмы получили 215 человек, и трое погибли.

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