Трагедия на Певческом поле: велосипедист врезался в столб и погиб на месте(24)
В субботу в 15.45 в Центр тревоги поступила информация о трагическом происшествии на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина разогнался на велосипеде, врезался в столб уличного освещения и погиб на месте.
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