14.08.2019, 11:22
Торговый центр Rocca al Mare эвакуировали
Delfi поступила информация, что сегодня около десяти часов утра был эвакуирован столичный торговый центр Rocca al Mare.
Delfi поступила информация, что сегодня около десяти часов утра был эвакуирован столичный торговый центр Rocca al Mare.
Как пояснили в полиции, речь идет об учениях, но каких именно, не сообщается.
Представитель центра также сказал, что это обязательные учения по эвакуации, которые проходят ежегодно.
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