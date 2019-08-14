14.08.2019, 11:22

Торговый центр Rocca al Mare эвакуировали


rus.delfi.ee
EST 15
Rocca al Mare evakueerimine
Rocca al Mare evakueerimineFoto: Delfi lugeja

Delfi поступила информация, что сегодня около десяти часов утра был эвакуирован столичный торговый центр Rocca al Mare.

Как пояснили в полиции, речь идет об учениях, но каких именно, не сообщается.

Представитель центра также сказал, что это обязательные учения по эвакуации, которые проходят ежегодно.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: