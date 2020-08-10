Торговому центру Viru угрожали взрывом

Как сообщает полиция, люди были эвакуированы и саперы приступили к поиску взрывного устройства.

Бомбы в здании и его окрестностях обнаружено не было. Мужчину с признаками алкогольного опьянения, который звонил и сообщил о бомбе, передали полиции.