10.08.2020, 12:37

Торговому центру Viru угрожали взрывом


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Tallink City Hotel pommiähvardus
Foto on illlustreerivFoto: Madis Veltman

9 августа в 07:14 спасатели получили вызов в торговый центр Viru, которому было вынесено бомбовое предупреждение.

Как сообщает полиция, люди были эвакуированы и саперы приступили к поиску взрывного устройства.

Бомбы в здании и его окрестностях обнаружено не было. Мужчину с признаками алкогольного опьянения, который звонил и сообщил о бомбе, передали полиции.

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