10.08.2020, 12:37
Торговому центру Viru угрожали взрывом
9 августа в 07:14 спасатели получили вызов в торговый центр Viru, которому было вынесено бомбовое предупреждение.
9 августа в 07:14 спасатели получили вызов в торговый центр Viru, которому было вынесено бомбовое предупреждение.
Как сообщает полиция, люди были эвакуированы и саперы приступили к поиску взрывного устройства.
Бомбы в здании и его окрестностях обнаружено не было. Мужчину с признаками алкогольного опьянения, который звонил и сообщил о бомбе, передали полиции.
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