Торговавший тяжелыми наркотиками житель Таллинна отправится за решетку на 17 лет
Харьюский уездный суд в понедельник приговорил к 17-летнему тюремному заключению жителя Таллинна, который торговал наркотиками.
Харьюский уездный суд в понедельник приговорил к 17-летнему тюремному заключению жителя Таллинна, который торговал наркотиками.
Суд признал 42-летнего Романа виновным в наркопреступлениях, а также в хранении запрещенных в гражданском обороте частей к автоматическому оружию, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
Мужчину задержали в феврале 2019 года. В одном из обнаруженных властями его тайников на территории столичного района Ласнамяэ выявили свыше 400 граммов смеси метадона и карфентанила.
В законную силу решения суда не вступило.
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