Торговавший тяжелыми наркотиками житель Таллинна отправится за решетку на 17 лет

Суд признал 42-летнего Романа виновным в наркопреступлениях, а также в хранении запрещенных в гражданском обороте частей к автоматическому оружию, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Мужчину задержали в феврале 2019 года. В одном из обнаруженных властями его тайников на территории столичного района Ласнамяэ выявили свыше 400 граммов смеси метадона и карфентанила.

В законную силу решения суда не вступило.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.