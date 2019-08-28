Торговали наркотиком? Полиция нагрянула в магазины, где продают товары из конопли

Сегодня днем были начаты следственные действия в восьми расположенных в Старом городе и центре Таллинна магазинах, продающих товары из конопли, так как есть основание полагать, что продаваемые товары имеют содержание тетрагидроканнабинола (THC) больше допустимого. Обыск был также проведен в одном магазине в Пярну.

Сотрудники службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры сегодня осуществили обыски в восьми магазинах, продающих товары из конопли в Старом городе и центре Таллинна и в одном магазине в Пярну. Обыски были проведены в рамках начатых 23 августа уголовных делопроизводств.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, собранные данные указывают на то, продаваемые в семи магазинах товары имеют содержание тетрагидроканнабинола (THC) больше допустимого.

„По словам торговцев, продаваемые в этих магазинах товары из конопли содержат, в основном, каннабидиол (CBD), который является одним из действующих веществ конопли. Из-за действующих веществ конопли запрещенным из-за своих психотропных свойств является тетрагидроканнабинол (THC). У нас есть основание полагать, что продаваемые в этих магазинах товары из конопли содержат тетрагидроканнабинола (THC) больше допустимого, то есть более 0,2%. В ходе обысков мы конфисковали большое количество товаров из конопли, в том числе различные части растений, мы отправим их на экспертизу", — сказал Тамбре.

"Каждый предприниматель должен знать, какие товары продаются в его магазине. Заказывая товары на продажу в интернете из зарубежных стран, следует убедиться, что продажа этих товаров законна в Эстонии. Ответственность ложится на лицо, которое занимается оборотом товара, то есть в данном случае на торговце", — добавил Тамбре.