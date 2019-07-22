Террористы атаковали охраняемую Силами обороны Эстонии базу. Ранены пять эстонских военных(47)
В понедельник произошла террористическая атака в городе Гао в Мали, где террористы попытались въехать на заминированном автомобиле на территорию французской военной базы, охраняемой эстонскими военными. Пострадали пять эстонских военных. Вдобавок были ранены также французские и малийские солдаты.
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