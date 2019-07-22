22.07.2019, 21:34

Террористы атаковали охраняемую Силами обороны Эстонии базу. Ранены пять эстонских военных

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дополнено в 06:53
rus.delfi.ee
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Террористы атаковали охраняемую Силами обороны Эстонии базу. Ранены пять эстонских военных
Foto: Kaitseväe peastaabi teavitusosakond, Kaitsevägi

В понедельник произошла террористическая атака в городе Гао в Мали, где террористы попытались въехать на заминированном автомобиле на территорию французской военной базы, охраняемой эстонскими военными. Пострадали пять эстонских военных. Вдобавок были ранены также французские и малийские солдаты.

Силы обороны сообщили, что раненным в атаке военным сразу оказали первую помощь и их ранения не тяжелые.

Начиненный взрывчаткой автомобиль попытался прорваться через первый контрольный пункт, охраняемый местными военными. Военные стали стрелять по машине, но находившиеся в ней люди открыли встречный огонь.

Террористам удалось миновать первый контрольный пункт, после чего автомобиль взорвался.

Задача военнослужащих Сил обороны Эстонии заключается в том, чтобы охранять эту базу.

После теракта союзники подняли в воздух вертолеты.

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