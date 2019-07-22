Террористы атаковали охраняемую эстонскими военными базу

Напичканный взрывчаткой автомобиль попытался прорваться через первый контрольный пункт, охраняемый местными военными. Военные стали стрелять в машину, но находившиеся в ней люди открыли встречный огонь.

Террористам удалось миновать первый контрольный пункт, после чего автомобиль взорвался.

По предварительным информации, были ранены три человека. Кто именно, пока неизвестно.

Задачей военнослужащих Сил обороны Эстонии заключается в том, чтобы охранять эту базу. По данным Delfi, жизни эстонцев опасность не угрожает, но пока более точной информации нет.

После теракта союзники подняли в воздух свои вертолеты.