Террористы атаковали охраняемую эстонскими военными базу

Как сообщает новостное агентство AFP со ссылкой на Вооруженные силы Франции, пострадали как минимум трое эстонских и французских военнослужащих.

Напичканный взрывчаткой автомобиль попытался прорваться через первый контрольный пункт, охраняемый местными военными. Военные стали стрелять в машину, но находившиеся в ней люди открыли встречный огонь.

Террористам удалось миновать первый контрольный пункт, после чего автомобиль взорвался.

Задачей военнослужащих Сил обороны Эстонии заключается в том, чтобы охранять эту базу.

После теракта союзники подняли в воздух вертолеты.