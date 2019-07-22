Террористы атаковали охраняемую эстонскими военными базу

Сегодня произошла террористическая атака в городе Гао на Мали, где террористы попытались въехать на заминированном автомобиле на территорию французской военной базы, охраняемой эстонскими военными. Пострадали три человека.
Как сообщает новостное агентство AFP со ссылкой на Вооруженные силы Франции, пострадали как минимум трое эстонских и французских военнослужащих.
Напичканный взрывчаткой автомобиль попытался прорваться через первый контрольный пункт, охраняемый местными военными. Военные стали стрелять в машину, но находившиеся в ней люди открыли встречный огонь.
Террористам удалось миновать первый контрольный пункт, после чего автомобиль взорвался.
Задачей военнослужащих Сил обороны Эстонии заключается в том, чтобы охранять эту базу.
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