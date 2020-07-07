Тело пропавшей в Ласнамяэ Светланы нашли в пруду парка Паэ

В воскресенье, 5 июля, полиция просила помощи в поисках 55-летней Светланы. Она ушла из своего дома в Ласнамяэ 28 июня вечером.
Также 5 июля после семи часов вечера в Ласнамяэ в пруду парка Паэ нашли труп. Спасатели достали труп из воды с признаками разложения.
Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт сообщила, что это было тело Светланы, в ее смерти нет причины подозревать преступление.
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