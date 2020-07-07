Тело пропавшей в Ласнамяэ Светланы нашли в пруду парка Паэ

Также 5 июля после семи часов вечера в Ласнамяэ в пруду парка Паэ нашли труп. Спасатели достали труп из воды с признаками разложения.

Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт сообщила, что это было тело Светланы, в ее смерти нет причины подозревать преступление.