Телефонные мошенники выманили деньги у двух таллиннцев. Звонили от имени банка, спрашивали PIN-код

9 сентября в полицию сообщили, что мошенники позвонили 55-летнему мужчине и попросили его дать свой банковский PIN-код. Затем мошенники сделали три перевода со счета мужчины. Ущерб — 577 евро.

В тот же день в полицию сообщили, что 30-летнему мужчине позвонили с виду с инфономера банка SEB, после чего мошенникам удалось выманить 429 евро.

Кроме того, 9 сентября Раквереское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что в августе у желавшей взять кредит через иностранную фирму 30-летней женщины выманили деньги в сумме 820 евро.