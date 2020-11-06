Телефонные мошенники разбушевались: за сутки — десять новых случаев!

Наиболее крупный ущерб из обнаружившихся за вчерашний день случаев составил 10 000 евро. Преступник, представившийся сотрудником ведомства по борьбе с отмыванием денег, попросил человека установить на компьютер программу AnyDesk и сделать перевод на чужой банковский счет, сообщила полиция.

"Если вам позвонили и просят данные доступа к банковскому счету или просят установить на компьютер какую-то программу, то прервите разговор и дайте нам об этом знать. Ни в коем случае не давайте свои данные и не устанавливайте на компьютер никакие программы, это ловушка!" — предупреждает полиция.

Интернет-пользователям нужно иметь в виду, что мошенники находят своих жертв не только по телефону, но и в социальных сетях. В последнее время там, в частности, зарегистрировано несколько случаев мошенничества по схеме, когда людям предлагают быстрые кредиты, требуя при этом предоплату. В результате человек кредита не получает, а переведенные на чужой счет деньги теряет.

Eile alustasime erinevate kelmuste suhtes kokku 10 menetlust. Suurim kelmusejuhtumi kahju oli 10 000 eurot. Antud juhul palus end rahapesuvastase võitluse ametnikuna esitelnud kelm inimesel paigaldada arvutisse AnyDesk programm ja teha võõrale kontole ülekanne. #LõunaP #Politsei pic.twitter.com/l2Md9td7lo — Politsei (@Politsei) November 6, 2020

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